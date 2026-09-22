Crisi della pesca, soluzioni rinviate al 2028

Pesca, la Commissione Europea sul banco di scuola

Una buona fetta di commissione europea sulla pesca ha preso posto a Cesenatico al Palazzo del turismo. Da un lato la politica, dall’altro chi lavora sporcandosi le mani. Da un lato giacca e cravatta, dall’altro abiti da lavoro. Da un lato chi ha bisogno di risposte da tempo, dall’altro chi si è presentato dicendo che deve “imparare”. E tanto basta per rendere il tutto inquietante. In un contesto di crisi strutturale della pesca, che perdura da anni, l’Ue si presenta dicendo che è lì per imparare.

Fondi del 2028-34

Tutto rimandato a gennaio 2027 quando saranno stanziati i fondi 2028-2034 per la pesca. I politici presenti hanno detto che si impegneranno per stanziare 7 miliardi e 300 milioni rispetto i 6 del periodo precedente.

“L’Ue ha prodotto il dimezzamento della flotta e più insicurezza”

Per avere un contributo politico calato sulla realtà dei fatti e pregno di contenuti si è dovuto attendere la fine quando ha preso parola Mario Drudi, segretario della Coop. Casa del Pescatore.

“Il caro carburante non è il solo problema. Ce ne è uno di fondo che colpisce la pesca a strascico e la volante. Stanziare 7 miliardi non basta, bisogna anche decidere come si possono spendere i fondi. Le imprese non hanno potuto accedere a contributi per ammodernamenti e nuove costruzioni con l’unico effetto di ottenere un dimezzamento della flotta e barche più insicure. Se il radar in mare non va si muore; se il motore si spegne durante il maltempo, in mare si muore”.

L’affondo sulla Volante

Poi un affondo sulla pesca a volante, quella per i piccoli pelagici come sarde, sardine. “Si parla di una riduzione anche del 60% delle quote di pescato. In 700 km di costa abbiamo 36 coppie di barche che praticano questa pesca, come si fa a pensare di ridurre ancora il lavoro quando già ci sono due mesi di fermo pesca? L’unico effetto che si ottiene è che le imprese diventano antieconomiche, quindi insostenibili”.