Duna a Cesenatico. Costruzione dal 1 ottobre

Duna innalzata in anticipo per essere pronti in caso di maltempo

Al via i lavori per la difesa della costa. A partire da giovedì 1° ottobre 2026 prenderanno il via gli interventi di formazione delle dune sabbiose, un’opera fondamentale progettata per proteggere l’abitato e l’arenile delle zone di Ponente, Levante e Valverde.

I lavori, affidati alla ditta Borghetti Graziano, partiranno inizialmente dalla spiaggia di Ponente per poi procedere progressivamente nelle altre aree.

Spiaggia libera da ostacoli

Per garantire la sicurezza degli operatori, velocizzare le operazioni ed evitare danni alle proprietà, la cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati a liberare preventivamente la spiaggia da qualsiasi struttura o elemento che possa intralciare il passaggio dei mezzi pesanti e delle ruspe. In particolare gli elementi che andrebbero rimossi sono pedane e passerelle, paletti e qualsiasi altra attrezzatura o ostacolo mobile presente sull’arenile.

Il calendario degli interventi

Le operazioni seguiranno un programma a tappe per limitare i disagi:

Zona Ponente: cantiere in avvio il 1° ottobre.

Zona Levante: spostamento dei mezzi dal molo verso il Bagno Marconi al termine della prima fase.

Zona Valverde: conclusione del cantiere nelle settimane successive.

Eventi atmosferici

La costruzione della duna è stata anticipata rispetto gli anni precedenti alla luce degli eventi atmosferici che hanno colpito la spiaggia e Cesenatico anno scorso. In questa maniera la prima linea di difesa sarà operativa già dai primi giorni di ottobre.