La torre malatestiana perduta di Cesenatico riappare sui social in una foto d’epoca

La torre che non c’è più: una foto riporta Cesenatico agli anni della guerra

Tre giovani in divisa, una bicicletta, una strada bianca che corre verso il paese. E alle loro spalle una sagoma che a Cesenatico nessuno può più vedere dal vivo: la torre medievale che per secoli ha segnato l’ingresso della città, prima di essere abbattuta con le cariche esplosive dai tedeschi in ritirata negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale.

L’immagine è comparsa oggi su Facebook e in poche ore ha fatto il giro dei gruppi cittadini, accendendo curiosità, ricordi e un piccolo dibattito collettivo su quel pezzo di paesaggio cancellato dalla guerra.

Tre soldati e un paese sullo sfondo

In primo piano ci sono loro: tre militari con la bustina calata sulla fronte e le uniformi che richiamano il grigioverde dell’esercito italiano di quegli anni. Quello al centro tiene il manubrio di una bicicletta, gli altri due posano con la naturalezza di chi si concede una pausa, una sigaretta tra le dita. Nessun nome, nessuna data, nessuna didascalia. Solo tre volti giovani fermati in un pomeriggio di sole.

Ma è ciò che sta dietro a catturare l’attenzione. Sulla destra, oltre il canale e l’argine erboso, si alza la torre in mattoni, merlata, con la sua unica finestra ad arco. Sulla sinistra, in fondo alla strada, si distingue la torre civica del vecchio municipio di Cesenatico. Due riferimenti che, messi insieme, restituiscono un punto di vista preciso sulla città di allora.

I lettori riconoscono lo scorcio

Tra i commenti sono in molti a dirsi certi dell’autenticità del luogo. Chi è cresciuto a Cesenatico, o ha ascoltato i racconti dei nonni, ritrova in quell’inquadratura la geografia di un paese che oggi ha cambiato volto: la strada sterrata, i pali della luce, le figure in bicicletta sullo sfondo, il profilo basso delle case.

A rafforzare l’impressione è arrivato il contributo di un utente del gruppo cittadino, che ha pubblicato un dipinto dei primi del Novecento raffigurante lo stesso paesaggio, ritratto pressoché dalla stessa posizione. La torre, il canale, il campanile del municipio in lontananza: il confronto tra la tela e la fotografia è sorprendente e ha trasformato la discussione in un vero esercizio di memoria collettiva.

Una ferita nel paesaggio

La vicenda della torre è una delle tante pagine dolorose che la guerra ha lasciato sulla costa romagnola. I reparti tedeschi in fuga, nel tentativo di rallentare l’avanzata alleata e di eliminare possibili punti di osservazione, minarono edifici e strutture sopraelevate. La torre di Cesenatico fu tra le vittime di quella strategia della terra bruciata, e con lei sparì un simbolo che accompagnava da secoli chi entrava in città.

Per questo un’immagine come questa colpisce così a fondo: non è soltanto una foto d’epoca, ma una finestra su qualcosa che non esiste più e che molti conoscono solo attraverso cartoline, dipinti e racconti di famiglia.