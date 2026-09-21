Nel 1993 arriva in studio il marito Claudio Faggiotto, inizialmente come praticante. Nel 1998 consegue l’abilitazione e diventa socio di Raffaella. Insieme, passo dopo passo, costruiscono una realtà che negli anni cresce, cambia, si evolve e soprattutto costruisce relazioni.

Nel corso degli anni abbiamo avuto la fortuna di accompagnare tante imprese lungo il loro percorso. Alcune sono con noi da quarant’anni. Altre sono arrivate quando erano ancora piccole realtà e le abbiamo viste crescere fino a diventare aziende importanti, anche a livello nazionale.

È cambiato il lavoro, ma non è cambiato ciò che per noi conta di più: esserci.

Nel 1986 c’erano la carta, i documenti consegnati a mano, le pratiche portate fisicamente agli enti. Oggi ci sono strumenti digitali, comunicazioni telematiche e processi completamente diversi.

Perché in quarant’anni è cambiato tutto: la normativa, il modo di lavorare, la tecnologia, la burocrazia, le esigenze delle imprese.

Oggi lo Studio Faggiotto e Samorè segue più di 200 aziende e conta nove professionisti , tra Consulenti del Lavoro Raffaella, Claudio, Romina, Federica, Marianna e collaboratori: Angelo, Paola, Roberta e Fabrizio.

È questo, forse, l’aspetto più bello della nostra professione: non limitarsi a gestire numeri e adempimenti, ma condividere pezzi di strada con le persone e con le imprese.

E c’è una frase che Raffaella ama ripetere e che, più di tante altre, racconta lo spirito con cui affrontiamo il nostro lavoro:

“Non fermiamoci mai al ‘abbiamo sempre fatto così’.”

Perché quarant’anni di storia hanno senso solo se continuano a guardare avanti.

Oggi siamo una realtà più grande, più strutturata e profondamente digitalizzata rispetto a quella che iniziò nel 1986. Ma conserviamo la stessa curiosità, la stessa attenzione alle persone e la stessa voglia di continuare a imparare.

Quarant’anni sono un traguardo importante.

Ma soprattutto sono un grazie.

Grazie alle aziende che ci hanno dato fiducia.

Grazie alle persone che hanno lavorato con noi e che hanno contribuito a costruire questa storia.

Grazie a chi ci accompagna ancora oggi e a chi, in questi anni, ha condiviso con noi un pezzo del proprio percorso.

E grazie, soprattutto, a chi ci ha insegnato che una professione può diventare qualcosa di più: una storia fatta di relazioni, fiducia e persone.

Da Valverde, dal 1986 a oggi.

Studio Faggiotto Samorè

Viale Raffaello Sanzio, 42 Valverde

Tel. 0547 86414 – raffaella@studiofaggiottosamore.it

www.studiofaggiottosamore.it

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