Cesenatico, controlli dei carabinieri: 9 denunce e 2 segnalati

Cesenatico, controlli straordinari dei carabinieri: nove persone denunciate e due segnalate per uso di stupefacenti

Un fine settimana di verifiche a tappeto, concentrate soprattutto nelle ore serali e notturne, si è chiuso con nove denunce alla Procura della Repubblica di Forlì e due segnalazioni alla Prefettura. Li hanno condotti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con il Nucleo Operativo e Radiomobile e le Stazioni dipendenti.

I servizi miravano a prevenire e reprimere i reati predatori e a tenere sotto controllo la circolazione stradale. L’attenzione era rivolta in particolare alla guida pericolosa e all’uso o abuso di alcol e droghe. I militari hanno presidiato le zone considerate di maggiore interesse operativo e le strade più trafficate.

Alla guida ubriachi o sotto effetto di droghe

Il gruppo più numeroso riguarda la strada. Quattro automobilisti, tre uomini e una donna, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli accertamenti hanno rilevato tassi alcolemici compresi tra 1,15 e 1,5 grammi per litro, oltre la soglia consentita. Le patenti sono state ritirate in attesa della sospensione da parte della Prefettura e le auto sono state affidate a persone in condizioni idonee alla guida.

Un quinto automobilista è stato denunciato per aver rifiutato l’accertamento sull’uso di stupefacenti. Fermato al volante in evidente stato di alterazione psicofisica, ha detto no al test. Anche a lui è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea.

Spaccio, evasione, furto e divieto di avvicinamento

Un giovane è stato denunciato per spaccio. Controllato in centro, aveva con sé diverse dosi di hashish pronte per la cessione. La perquisizione a casa ha portato al ritrovamento di circa 60 grammi della stessa sostanza, di un bilancino e del materiale per il confezionamento: tutto sequestrato.

Un uomo è finito nei guai per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Lo hanno controllato a bordo della sua auto nei pressi dell’abitazione della vittima.

Un pregiudicato agli arresti domiciliari è stato denunciato per evasione e danneggiamento. Ha lasciato casa per raggiungere un bar poco distante e lì, in evidente stato di agitazione per l’alcol assunto, ha danneggiato alcuni arredi esterni del locale. Nei suoi confronti è stata chiesta l’aggravazione della misura.

L’ultima denuncia riguarda un uomo fermato in centro con un coltello di grosse dimensioni, portato senza giustificato motivo, e con un telefono cellulare appena sottratto in un distributore di carburante. Il telefono è tornato al legittimo proprietario, il coltello è stato sequestrato. Le ipotesi di reato sono furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Due giovani segnalati alla Prefettura

A chiudere il bilancio, due giovani controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo. Avevano con sé modiche quantità di hashish e cocaina, sequestrate in via amministrativa. Sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti.

Per tutte le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.