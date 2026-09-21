I vongolari passano alle minacce: “Ti buttiamo giù dal terrazzo”

Una cittadina racconta sui social una notte insonne a causa del rumore provocato dalla raccolta delle vongole illegale e riferisce di essere stata minacciata dopo essere uscita sul balcone.

La segnalazione è stata pubblicata sui social da una residente, che racconta di essere stata svegliata durante la notte dal rumore proveniente dal mare.

Secondo quanto riferito nel post, intorno alle 2.53 di oggi (lunedì 21 settembre), la donna avrebbe sentito per ore un forte rumore che attribuisce a persone impegnate nella raccolta delle vongole sotto costa.

“Siccome io e mio marito dormiamo con la finestra aperta – scrive – e come tante altre volte i ‘pescatori di frodo’ provocano un gran rumore trivellando sott’acqua per raccogliere le vongole, sono andata sul balcone a vedere”.

La protesta e la frase minacciosa

Il rumore sarebbe andato avanti per almeno cinque ore. La donna sostiene inoltre che, dopo essersi affacciata sul balcone, alcune delle persone presenti si sarebbero rivolte a lei urlando: “Basta, ti facciamo fare il volo giù dal terrazzo”.

Nel post la residente chiede quindi un intervento da parte delle autorità competenti.