Ponte del Gatto, arrivate le travi. Al via la fase conclusiva dei lavori

Travi a doppia “t” sul posto
Giunte a destinazione le travi che comporranno il nuovo Ponte del Gatto.
Si entra così nell’ultima fase dei lavori: per consentire l’assemblaggio dei pezzi che comporranno il nuovo manufatto, una porzione del parcheggio della Rocca – chiuso dalle 7 di martedì 15 settembre – vi resterà fino alle 24 di mercoledì 23 settembre.
Lavori e viabilità
Terminati i lavori, il Ponte del Gatto tornerà pienamente agibile la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico, prestando un’attenzione particolare al transito dei mezzi pesanti per non compromettere l’integrità della nuova struttura.