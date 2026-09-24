Ponte del Gatto, al via le verifiche sul terreno: a metà ottobre la posa

Sono iniziate le verifiche sull’asse viario. Strumenti di alta precisione lavorano in pressione su un cono di terreno per stabilire come reagisce la struttura sottostante quando viene caricata con diverse tonnellate. È un passaggio tecnico ma decisivo, perché da quel punto dovrà passare il ponte, già montato, per superare i cavi della ferrovia.

Le gru in azione a metà ottobre

Concluse le prove, alcune gru solleveranno l’impalcato e lo metteranno in posa. L’operazione è prevista indicativamente a metà del prossimo mese.

Dopo la posa: sottoservizi e arredi

Da quel momento si potrà lavorare al resto. Sul ponte dovranno trovare posto tubature, linee elettriche e altre infrastrutture, che attraverseranno la struttura insieme al traffico. Poi toccherà agli arredi architettonici, che completeranno il disegno dell’opera. Dalla messa in posa dell’impalcato serviranno circa tre mesi.