Barrocci Festival, weekend di musica a Sant’Angelo di Gatteo: Orietta Berti, OxxxA Live Band, K-Pop Mania e Denise Battaglia

Il fine settimana del 26 e 27 settembre porta sul palco dell’Arena Barrocci, a Sant’Angelo di Gatteo, due giornate ad ingresso libero che mettono insieme la grande tradizione della canzone italiana, il sound da club e il pop coreano. Sono gli appuntamenti conclusivi della XVI edizione del Barrocci Festival, con un programma pensato per pubblici molto diversi.

Sabato 26 settembre: Orietta Berti e la OxxxA Live Band

Il sabato è tra le serate più attese del cartellone. Alle 21.30 arriva Orietta Berti, una delle voci più amate della musica italiana, con uno spettacolo che ripercorre oltre mezzo secolo di carriera fra grandi successi, racconti e aneddoti. Negli ultimi anni la cantante ha conquistato anche i più giovani, grazie a collaborazioni come “Mille” con Fedez e Achille Lauro e a brani recenti come “La discoteca italiana”, senza mai smarrire la propria identità.

La serata prosegue con la OxxxA Live Band, nata a Milano e oggi tra le realtà più affermate dell’intrattenimento dal vivo in Italia. Da anni la formazione calca i palchi di club, piazze ed eventi, anche in Europa, con un repertorio che mescola successi del passato e hit di oggi. Luci, laser, effetti scenici e un rapporto diretto con il pubblico compongono il cosiddetto OxxxA-Style, uno show in continua evoluzione.

Domenica 27 settembre: K-Pop Mania e Denise Battaglia

La domenica si apre nel pomeriggio, alle 16.30, con K-Pop Mania, spettacolo dedicato alle nuove generazioni che unisce musica, danza, costumi e coreografie ispirate al fenomeno nato in Corea del Sud. Sul palco le hit di BTS, BLACKPINK, TWICE e Stray Kids, insieme alle tendenze più recenti, tra performance dal vivo, coreografie sincronizzate, cambi d’abito, visual e momenti di coinvolgimento del pubblico. L’obiettivo è ricreare l’energia e l’estetica dei grandi concerti coreani, con un format pensato per fan di ogni età.

Alle 21.30 tocca a Denise Battaglia, cantautrice e polistrumentista romagnola classe 1992. Dopo il disco Ventitrè e l’EP Il Giullare, presenta L’Angelo Custode, lavoro legato alla sua terra e alla tradizione contadina, in cui per la prima volta si misura con la scrittura in dialetto, intrecciata a sonorità pop, folk e soul e ad atmosfere da colonna sonora. Con lei sul palco il sestetto di Rimini Classica.

Il suo percorso comincia giovanissima: nel 2011 vince il Festival di Solarolo e attira l’attenzione di Mara Maionchi. Diplomata in canto e pianoforte complementare, esordisce nel 2020 con il singolo Myriam, apre concerti di artisti come Brunori Sas ed Emma Nolde e nel 2024 firma Un uomo una donna e un bambino per Eleutheria, album contro la violenza di genere commissionato dal Comune di Rimini. Alla fine dello scorso anno il singolo Arcobaleno Pizzichinole è valso il Premio Aniello de Vita come miglior brano inedito.

Ristorazione e navetta gratuita

In entrambe le serate l’area ristorazione apre alle 19, così da poter cenare in loco prima degli spettacoli. Per raggiungere l’Arena Barrocci è attivo un servizio di bus navetta gratuito, con fermate nei principali punti di parcheggio e indicazioni nell’area della manifestazione.

Programma completo, biglietti e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Barrocci Festival. Informazioni al 338 9171439.