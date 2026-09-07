Gatteo Mare, malore agli scogli: 78enne salvata in extremis dai bagnini

L’intervento a cento metri dalla riva e le difficoltà dei soccorsi

Complicato intervento del servizio di salvataggio di Gatteo Mare nel pomeriggio di lunedì. Erano le 16.30 circa quando Ones Gasperini, Marco Pellegrino e Luca Venturi sono intervenuti vedendo che una signora aveva avuto un malore all’imboccatura degli scogli. Si trovava a circa 100 metri dalla riva quando l’hanno recuperata, ma le brutte sorprese non erano finite.

La scoperta delle condizioni critiche e l’allarme al 118

Subito hanno notato che la situazione era più difficile dal previsto. La donna, di 78 anni, infatti si presentava con sangue alla bocca. La macchina dei soccorsi era già in moto e dalla Centrale Operativa del 118 hanno inviato auto medica e ambulanza in corrispondenza del Bagno Paganelli, teatro del soccorso.

L’arrivo dell’automedica e il trasporto al pronto soccorso di Cesena

Intanto i bagnini avevano portato la signora a riva e iniziato il massaggio cardiaco e le ventilazioni per mantenere le funzioni vitali. In questi momenti infatti la priorità è evitare che l’ossigeno smetta di alimentare il cervello. La rianimazione è andata a buon fine e la signora ha ripreso a respirare in autonomia giusto in tempo per l’arrivo del soccorso avanzato del 118. Infermiere, medico e soccorritori hanno iniziato le cure dirigendosi con ogni probabilità al pronto soccorso di Cesena.

La foto è di repertorio