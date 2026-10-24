Ora solare 2026, lancette indietro: quanto si risparmia?

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare. Alle 3 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Si dormirà quindi un’ora in più, ma le giornate avranno meno luce nel tardo pomeriggio. Si chiude così il periodo di ora legale, che nel 2026 ha consentito di risparmiare oltre 90 milioni di euro sulla bolletta elettrica.

Ora legale 2026, risparmiati oltre 90 milioni di euro

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, i sette mesi di ora legale hanno permesso di ridurre i consumi di energia elettrica di circa 300 milioni di kWh. Una quantità equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 115mila famiglie.

Il risparmio economico complessivo è stato superiore a 90 milioni di euro. Il risultato è legato alla possibilità di sfruttare più a lungo la luce naturale nelle ore serali, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale.

Meno consumi e minori emissioni di CO2

Il cambio d’ora ha prodotto benefici anche sul fronte ambientale. Nel periodo di ora legale, le emissioni di anidride carbonica sono diminuite di circa 140mila tonnellate.

Per le stime relative al 2026, il costo medio del kilowattora preso a riferimento è stato di 31,4 centesimi di euro, tasse comprese, per il cliente domestico tipo in regime di maggior tutela, secondo i dati dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

Cambio d’ora, resta aperto il dibattito

Con il ritorno dell’ora solare si riaccende anche la discussione sull’opportunità di mantenere il cambio stagionale oppure adottare un orario unico durante tutto l’anno.

Il passaggio all’ora solare comporta più luce al mattino, ma anticipa il buio nel pomeriggio. L’ora legale, invece, consente di sfruttare maggiormente la luminosità naturale nelle ore serali, con effetti sui consumi energetici.

L’ora solare resterà in vigore fino alla primavera: il prossimo cambio è previsto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando tornerà l’ora legale e le lancette saranno spostate avanti di un’ora.