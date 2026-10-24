Cesenatico, intrusione nell’officina di via Saffi, pizzicato dai Carabinieri

Cesenatico, furto in un’officina di via Saffi: intervento delle forze dell’ordine nella notte

Un uomo si è introdotto all’interno di un’officina meccanica in via Saffi, all’incrocio con viale Roma a Cesenatico di proprietà di Vittorio Savini, dopo aver infranto la vetrata d’ingresso. L’episodio è avvenuto questa notte, intorno alle 4.30.

A far scattare l’intervento è stato l’allarme dell’attività, rimasto attivo a lungo e udito anche da alcune persone presenti all’esterno. Sul posto sono intervenute due auto dei Carabinieri e un mezzo della vigilanza privata.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda.

Seguiranno aggiornamenti.