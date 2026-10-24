Tiziano Bosi, le ceneri in mare il 28 ottobre

Le ceneri di Tiziano Bosi, storico bagnino di salvataggio di Cesenatico, saranno sparse in mare mercoledì 28 ottobre, alle 10. Un ultimo saluto affidato al mare, che per tanti anni ha rappresentato il suo ambiente di lavoro e una parte importante della sua vita.

La cerimonia in mare con la New Ghibli

Per l’occasione sarà presente la motonave New Ghibli, ormeggiata a Ponente, nella zona del Mercato Ittico di Cesenatico. Chi vorrà partecipare e condividere questo momento di ricordo potrà salire a bordo per accompagnare Bosi nel suo ultimo viaggio.

La cerimonia sarà un modo per ricordare il legame con la spiaggia, il porto e la comunità dei bagnini, con cui aveva condiviso tanti anni di lavoro.

Il ricordo dei bagnini e la raccolta di mille euro

La scomparsa di Tiziano Bosi, morto dopo una breve malattia, aveva suscitato grande commozione tra i colleghi e gli amici. Per decenni era stato un punto di riferimento del salvataggio di Ponente, conosciuto anche per il suo carattere e per il ricordo che gli è stato dedicato nell’Inno dei Salvataggi di Cesenatico, dove viene citato come «l’animatore dell’ombrellone».

In occasione del funerale, celebrato nella chiesa di Macerone, i bagnini di Cesenatico si erano presentati in uniforme per rendergli omaggio. I colleghi avevano accompagnato il feretro tra applausi e fischi dei fischietti Fox 40, simbolo del loro lavoro.

Durante il funerale, i bagnini hanno inoltre raccolto mille euro, un gesto di solidarietà che si aggiunge alle numerose testimonianze di affetto ricevute dopo la sua scomparsa.