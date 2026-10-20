L’omaggio dei salvataggi al funerale di Tiziano Bosi

Un omaggio commovente

L’ultimo saluto a Tiziano Bosi, salvataggio di lungo corso recentemente scomparso, è stato particolarmente commovente. Il corpo del salvataggio di Cesenatico si è presentato alla funzione alla chiesa di macerone in uniforme per omaggiare il collega di una vita. La commozione per aver perso un amico, un volto sorridente, un professionista di grande esperienza era evidente e palpabile anche tra chi non conosce lacrime.

La maglia autografata

Vicino l’altare era stata posizionata una grande foto con Tiziano ritratto ai remi del moscone con il quale pattugliava la sua zona. Ai piedi dell’immagine era stata riposta la divisa rossa del salvataggio che si è riempita di firme dei colleghi presenti.

L’omaggio dei salvataggi di Cesenatico

Hanno portato il feretro all’esterno della chiesa e dopo un hurrà sono partiti gli applausi dei presenti e i fischi dei tanti salvataggi presenti per accompagnare nell’aldilà un caro amico con un suono, quello del fox40, con tutto l’affetto che un cuore può contenere.

Tiziano Bosi è stato per più decadi un punto di riferimento del salvataggio di Ponente. Alla notizia della sua scomparsa sono giunti centinaia di attestati di stima conditi da messaggi di cordoglio per la sua dipartita. Oggi alle 15 si è celebrata la funzione che ha segnato il suo passaggio nell’aldilà. Un saluto simbolico, accorato e dalle lacrime salate.

La redazione esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Tiziano.