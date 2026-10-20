Cesenatico celebra l’82° della Liberazione – Eventi in programma

Cesenatico celebra l’82° anniversario della Liberazione

Cesenatico ha celebrato lunedì 20 ottobre l’82° anniversario della Liberazione con una cerimonia nei luoghi cittadini legati alla memoria dei caduti partigiani: Ponte Ruffio, la Rocca di Cesena e il Cimitero cittadino. Una delegazione delle forze politiche, sociali, combattentistiche e militari ha deposto corone di alloro; alle 10.30, al Cimitero cittadino, si è svolta una Santa Messa in ricordo delle 264 vittime.

Le istituzioni e le associazioni presenti

Il corteo è partito dal Municipio. Per l’Amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaco Lorena Fantozzi e gli assessori Jacopo Agostini, Mauro Gasperini ed Emanuele Pedulli, insieme a una delegazione della Polizia Locale e al Gonfalone cittadino.

Alla commemorazione erano presenti anche le rappresentanze locali della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, oltre all’ANPI Cesenatico.

L’incontro con gli studenti

La giornata ha coinvolto anche le scuole. Al Palazzo del Turismo si è tenuto l’incontro “Memoria, resistenza, costituzione”, durante il quale Adelmo Cervi ha incontrato gli studenti della scuola Arfelli. L’iniziativa è stata curata dalla Rete Democratica e Antifascista di Cesenatico.

Il confronto con gli studenti ha affiancato il momento istituzionale della mattinata, portando il tema della memoria nel dialogo con le nuove generazioni.

Il programma prosegue al Museo della Marineria e al Teatro Comunale

Le iniziative proseguiranno la sera del 20 ottobre, alle 20.30, al Museo della Marineria con “Donne della resistenza, Cesenatico 1943-1945”. L’appuntamento propone letture e testimonianze tratte dal libro, con Matteo Gozzoli, Francesco Occhipinti e Fiorella Casali. L’evento è organizzato da Udi con la Rete Democratica Antifascista di Cesenatico.

Venerdì 23 ottobre, alle 20.45 e sempre al Museo della Marineria, è in calendario lo spettacolo “Cesenatico liberata, i tre maestri: Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Eramanno Olmi”, di e con Marco Campedelli. Collaborano artisticamente Vincenzo Todesco; la musica dal vivo è affidata ad Antonio Canteri e Francesco Galli. L’iniziativa è organizzata da ANPI in collaborazione con CGIL Forlì Cesena.

Il ciclo di appuntamenti si concluderà lunedì 26 ottobre, alle 21, al Teatro Comunale, con “Come suona Cesenatico”, concerto della Scuola di Musica Italo Caimmi presentato da Alberto Antolini.