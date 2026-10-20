Il Villaggio delle Fiabe alla festa del pesce a Cesenatico

Il Villaggio delle Fiabe arriva a Cesenatico per “Il Pesce fa Festa”

Quattro giorni tra giochi, personaggi e fantasia

Via Fiorentini a Cesenatico si trasformerà nel Villaggio delle Fiabe dal 30 ottobre al 2 novembre 2026, in occasione de Il Pesce fa Festa. L’iniziativa, rivolta a bambini e famiglie ma aperta a tutte le età, proporrà ambientazioni ispirate alle fiabe, figuranti e attività ludiche con ingresso a offerta libera.

L’apertura è fissata per venerdì 30 ottobre, dalle 15 alle 18. Sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre il villaggio sarà invece accessibile dalle 10 alle 18.

Un percorso tra Alice, Robin Hood e Mulan

Il programma prevede postazioni e giochi ispirati a personaggi e racconti dell’immaginario fantastico. I visitatori potranno cimentarsi nel croquet di Alice, entrare nell’area di tiro con l’arco dedicata a Robin Hood e affrontare il percorso agility ispirato a Mulan.

Spazio anche al calderone di Maga Magò, pensato come attività a tema per i più piccoli. L’allestimento sarà completato dalla presenza di figuranti e scenografie ispirate ai personaggi delle fiabe, lungo via Fiorentini.

L’escape room sul tesoro di Bilbo

Tra le proposte annunciate figura anche l’escape room “Il tesoro di Bilbo”, dedicata all’universo de Il Signore degli Anelli. Per partecipare sarà necessario prenotare direttamente sul posto.

Il Villaggio delle Fiabe affiancherà così il calendario de Il Pesce fa Festa 2026, portando nel centro di Cesenatico uno spazio pensato per alternare gioco, animazione e intrattenimento familiare.