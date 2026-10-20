San Marino firma l’accordo con l’Ue, de Pascale: “Traguardo storico”

La Repubblica di San Marino firma l’accordo di associazione con l’Unione europea. La sottoscrizione, avvenuta a Bruxelles tra il segretario di Stato per gli Affari esteri sammarinese Luca Beccari e il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, segna un passaggio importante nel percorso di integrazione europea del Titano.

A esprimere soddisfazione è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che sottolinea le ricadute dell’intesa anche per il territorio regionale, storicamente legato a San Marino da rapporti economici, sociali e istituzionali.

Accordo San Marino-Ue, le opportunità per l’Emilia-Romagna

“La firma dell’Accordo di associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea rappresenta una svolta storica e un motivo di grande gioia non solo per le cittadine, i cittadini e le istituzioni del Titano, ma per l’intera comunità dell’Emilia-Romagna”, dichiara de Pascale.

La Regione, spiega il presidente, ha sostenuto il percorso negoziale, guardando alle opportunità che una maggiore integrazione europea potrà offrire al sistema economico e sociale del territorio.

L’intesa punta a rafforzare i rapporti tra San Marino e il mercato unico europeo, con riferimento ai principi della libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. Un passaggio che, secondo de Pascale, potrà favorire nuove occasioni di crescita, innovazione e cooperazione per le imprese e le comunità dell’area.

San Marino e Regione Emilia-Romagna, legami tra economia e servizi

I rapporti tra la Repubblica di San Marino e l’Emilia-Romagna interessano diversi ambiti della vita quotidiana. Tra questi, mobilità e infrastrutture, sanità, gestione ambientale, promozione turistica e ricerca.

“Un’integrazione più forte di San Marino nel contesto delle regole e delle opportunità europee rappresenta il naturale compimento di una vicinanza geografica e culturale straordinaria, oltre che una garanzia di stabilità e competitività per le nostre imprese, le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori”, afferma il presidente della Regione.

L’accordo viene quindi indicato come un’opportunità per consolidare le relazioni già esistenti e sviluppare nuove forme di collaborazione tra il territorio emiliano-romagnolo e la comunità sammarinese.

De Pascale: “L’Emilia-Romagna sarà un partner strategico”

Il presidente regionale ha rivolto le proprie congratulazioni al Governo sammarinese, ai Capitani Reggenti e alla popolazione della Repubblica per il raggiungimento dell’intesa.

“L’Emilia-Romagna è, e continuerà a essere, un partner leale e proattivo, pronto a collaborare per cogliere insieme tutte le nuove opportunità che questo storico accordo europeo metterà a disposizione”, conclude de Pascale.

La firma apre dunque una nuova fase nelle relazioni tra San Marino e l’Unione europea, con possibili sviluppi anche per i rapporti economici e istituzionali con l’Emilia-Romagna.