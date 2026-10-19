Amerigo Vespucci, le vele al terzo di Cesenatico in corteo

Domenica mattina le barche hanno percorso il canale seguendo la Vespucci fino al mare. In prima fila, subito dietro il veliero della Marina, c’erano il Barchet e il San Nicolò, appartenenti al Museo della Marineria, e il Sacò Padre e il Maccalè, dell’associazione Vele al Terzo di Cesenatico. Al corteo si è aggiunto anche il lancione I Tre Fratelli di Cervia.

Le vele al terzo della tradizione marinara romagnola hanno accompagnato l’Amerigo Vespucci durante le manovre di uscita dal porto, in un incontro tra la nave scuola della Marina Militare e le imbarcazioni storiche dell’Adriatico.

La presenza delle imbarcazioni tradizionali ha richiamato il riconoscimento ottenuto nel 2023, quando il Ministero della Cultura ha inserito le «Vele al terzo della Romagna» tra i patrimoni culturali immateriali. Durante la navigazione si è svolto anche un collegamento radio tra le barche e la Vespucci.

Il programma si era aperto sabato con una conferenza a bordo della nave, organizzata per approfondire il valore della marineria tradizionale italiana. L’incontro, intitolato Custodi di memoria: il patrimonio della marineria tradizionale italiana, ha visto la partecipazione del sindaco Matteo Gozzoli, della soprintendente di Ravenna Federica Gonzato e di esperti del settore, tra cui il direttore del Museo della Marineria Davide Gnola.

Al centro degli interventi, le tecniche di navigazione tramandate nei secoli e il legame tra la Vespucci e le barche storiche romagnole, entrambe testimoni di una tradizione marinara che affonda le proprie radici nell’antichità.