Allerta meteo in Romagna, vento forte e mare agitato il 20 ottobre

Maltempo, allerta gialla in Romagna per vento forte e mare agitato

La Regione Emilia-Romagna ha emesso l’allerta meteo numero 101/2026, valida dalla mezzanotte di martedì 20 ottobre alla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre.

Sulla costa romagnola è prevista allerta gialla per vento, con raffiche di burrasca moderata tra i 62 e i 74 km/h. Il mare sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili fenomeni localizzati di erosione e inondazione marina.

Sono previste inoltre precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sul settore occidentale della regione e lungo il crinale appenninico. Possibili innalzamenti rapidi dei livelli dei corsi d’acqua minori e fenomeni franosi nelle aree più esposte.