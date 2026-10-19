Machiavelli e Cesare Borgia, incontro a Cesenatico

Machiavelli e Cesare Borgia in quel di Cesena: incontro con Riccardo Caporali

La conferenza il 22 ottobre al Museo della Marineria

Cesenatico torna alle vicende romagnole dei primi anni del Cinquecento con “Machiavelli e Cesare Borgia in quel di Cesena”, conferenza in programma giovedì 22 ottobre 2026 alle 16 al Museo della Marineria. A guidare l’incontro sarà Riccardo Caporali, professore dell’Alma Mater Università di Bologna. L’ingresso è gratuito.

L’appuntamento, promosso dall’Università per gli adulti di Cesenatico, mette al centro la breve e intensa parabola di Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI, e la presenza a Cesena di Niccolò Machiavelli, inviato dalla Repubblica di Firenze presso il duca.

La Romagna di Cesare Borgia e lo sguardo di Machiavelli

La conferenza ripercorrerà una stagione in cui la Romagna fu uno dei principali laboratori politici della penisola. Cesare Borgia, ricordato anche come il “principe in maschera nera”, consolidò in poco tempo il proprio controllo su diversi territori, lasciando un segno destinato a entrare nella riflessione politica dell’epoca.

In quel contesto si colloca la missione diplomatica di Machiavelli a Cesena. L’osservazione diretta dell’azione del Borgia avrebbe alimentato alcune delle sue più note riflessioni sulla natura del potere, sul rapporto tra forza, consenso e capacità di governo. Un passaggio storico che collega la città romagnola a una delle figure decisive del pensiero politico moderno.

Il profilo del relatore

Riccardo Caporali è stato docente di Filosofia morale al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna ed è oggi Professore dell’Alma Mater. Le sue ricerche si sono concentrate in particolare sulla filosofia moderna, con studi dedicati a Machiavelli, Spinoza e Vico, oltre che ai temi dell’uguaglianza, della filosofia morale e delle sfide politiche della modernità.

Ha pubblicato libri e saggi in Italia e all’estero. Tra gli autori di cui si è occupato figurano anche Leo Strauss e Renato Serra.

L’iniziativa è organizzata con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico, con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC e RomagnaBanca. Per informazioni: Università per gli Adulti, telefono 0547 672922, email univeradulti@centroanzianicesenatico.it.