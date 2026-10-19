Morte di Antonio Villani, il cordoglio di Cgil e Silp Cgil Forlì Cesena
La Cgil e il Silp Cgil di Forlì Cesena esprimono cordoglio per la morte di Antonio Villani, poliziotto della Digos di Avellino investito il 18 ottobre a Borello mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi diretti a Cesena. I due sindacati richiamano l’attenzione sulla sicurezza di chi opera quotidianamente per la tutela della collettività.
Il ricordo delle organizzazioni sindacali
La segretaria generale della Cgil Forlì Cesena, Maria Giorgini, definisce l’accaduto una morte sul lavoro che coinvolge anche il territorio forlivese-cesenate.
«Un lavoratore ha perso la vita mentre svolgeva il proprio compito al servizio della collettività. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi esprimiamo tutta la nostra vicinanza», dichiara Giorgini.
Il messaggio si unisce alla vicinanza rivolta ai familiari di Villani e ai colleghi della Questura di Avellino.
L’appello sulla sicurezza
Andrea Biguzzi, segretario generale del Silp Cgil Forlì Cesena, sottolinea il dolore che la scomparsa di un agente provoca nell’intera Polizia di Stato.
«La morte di un collega è un dolore che attraversa tutta la Polizia di Stato. Ci stringiamo ai familiari di Antonio e alle colleghe e ai colleghi della Questura di Avellino», afferma.
Nel ricordo del poliziotto, Biguzzi richiama anche la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza del personale impegnato nei servizi di ordine pubblico e nella protezione dei cittadini: «Anche in questo momento sentiamo il dovere di richiamare l’attenzione sulla sicurezza di chi lavora ogni giorno per garantire quella degli altri».