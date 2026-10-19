Morte di Antonio Villani, il cordoglio di Cgil e Silp

La Cgil e il Silp Cgil di Forlì Cesena esprimono cordoglio per la morte di Antonio Villani, poliziotto della Digos di Avellino investito il 18 ottobre a Borello mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi diretti a Cesena. I due sindacati richiamano l’attenzione sulla sicurezza di chi opera quotidianamente per la tutela della collettività.

La segretaria generale della Cgil Forlì Cesena, Maria Giorgini, definisce l’accaduto una morte sul lavoro che coinvolge anche il territorio forlivese-cesenate.

«Un lavoratore ha perso la vita mentre svolgeva il proprio compito al servizio della collettività. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi esprimiamo tutta la nostra vicinanza», dichiara Giorgini.

Il messaggio si unisce alla vicinanza rivolta ai familiari di Villani e ai colleghi della Questura di Avellino.

Andrea Biguzzi, segretario generale del Silp Cgil Forlì Cesena, sottolinea il dolore che la scomparsa di un agente provoca nell’intera Polizia di Stato.

«La morte di un collega è un dolore che attraversa tutta la Polizia di Stato. Ci stringiamo ai familiari di Antonio e alle colleghe e ai colleghi della Questura di Avellino», afferma.