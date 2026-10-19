Cesenatico, la sosta a pagamento passa a Cesenatico Servizi dal 2027

Cesenatico, approvata la scissione di ATR: dal 2027 la sosta a pagamento passa a Cesenatico Servizi

Dal 1° gennaio 2027 la gestione della sosta a pagamento e delle attività complementari alla mobilità a Cesenatico passerà direttamente a Cesenatico Servizi. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la scissione di ATR, una scelta che il Partito Democratico rivendica come un passaggio per rafforzare la società partecipata del Comune.

Secondo il PD, l’operazione consentirà di mantenere sotto gestione pubblica servizi essenziali per la città, senza costi aggiuntivi per i cittadini.

«Con questa operazione Cesenatico Servizi diventa più solida, più strutturata e più capace di rispondere ai bisogni della comunità», dichiara la consigliera comunale Greta Passanese.

Con la scissione, il patrimonio di Cesenatico Servizi aumenterà per un valore netto corrente di 429.100 euro, con maggiore liquidità e l’assegnazione di diversi beni presenti sul territorio.

Il passaggio prevede la continuità dei rapporti di lavoro, delle convenzioni e dei contratti in essere. I servizi, assicura il PD, proseguiranno senza interruzioni e senza aggravi per le famiglie e per chi frequenta la città. È prevista inoltre una riorganizzazione dell’organigramma societario, con l’inserimento di un nuovo direttore tecnico.

Resterà invariato l’introito derivante dalla concessione per le casse comunali. Parte degli eventuali avanzi di gestione potrà essere destinata ai servizi amministrati da Cesenatico Servizi.

Il PD considera la scissione un passaggio per consolidare la società in house e ampliare le sue possibilità di gestione diretta dei servizi cittadini.