Cesenatico: arrestato dopo guida pericolosa e aggressione nei pressi di una discoteca

Cesenatico, guida zigzagando vicino a una discoteca: arrestato 32enne

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Cesenatico dopo essere stato fermato alla guida di un’auto che procedeva zigzagando nei pressi di una discoteca frequentata da giovani. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale, atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori o persone vulnerabili e guida in stato di ebbrezza.

La segnalazione in serata e il controllo dell’auto

L’intervento è partito da una chiamata arrivata alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico. La segnalazione riferiva della presenza di un’autovettura che stava procedendo in modo pericoloso nella zona di una discoteca.

I militari hanno intercettato e fermato il veicolo poco dopo. Secondo quanto riferito dall’Arma, il conducente appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, riconducibile all’abuso di bevande alcoliche.

Il rifiuto dell’alcoltest e l’aggressione

Alla richiesta di mostrare i documenti e di sottoporsi all’alcoltest, il 32enne avrebbe rifiutato di collaborare. Durante le fasi del controllo, in presenza di diversi testimoni e anche di minorenni, avrebbe tentato di spogliarsi completamente.

I carabinieri sono intervenuti per bloccarlo. L’uomo avrebbe quindi alzato il tono della protesta, urlando, minacciando e colpendo fisicamente i militari, che sono riusciti a immobilizzarlo dopo una colluttazione.

Convalidato l’arresto dal Tribunale di Forlì

Dopo essere stato messo in sicurezza, il 32enne — già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende penali — è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Forlì ha disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Cesenatico in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo, il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione giornaliero al Comando dei carabinieri.