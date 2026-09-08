Cesenatico, due hotel rischiano la chiusura

Hotel Perla, entro la settimana gli adeguamenti

Si prospettano giorni delicati per due strutture ricettive di Cesenatico, entrambe alle prese con verifiche e richieste di adeguamento. Nel caso dell’hotel Perla di via Cavour, a Ponente, la situazione è già stata oggetto di controlli lo scorso 25 agosto, quando nella struttura erano intervenuti Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Ausl.

Gli accertamenti dell’Ausl avevano riguardato, tra gli altri aspetti, la salubrità delle camere, la presenza di eventuali muffe e l’erogazione dell’acqua. Al termine dei controlli erano state impartite alla struttura alcune prescrizioni, con un termine per provvedere.

Ora l’hotel Perla dovrà adeguarsi entro la fine della settimana alle richieste avanzate dal Comune di Cesenatico e dall’Ausl, sia per quanto riguarda gli aspetti legati a igiene e salubrità degli ambienti, sia sotto il profilo edilizio.

Se gli interventi richiesti non verranno effettuati nei tempi previsti, per la struttura potrebbe arrivare un’ordinanza di sospensione dell’attività.

Un secondo hotel nel mirino a Levante

Ma il Perla non è l’unico albergo di Cesenatico alle prese con una situazione delicata. Un’altra struttura ricettiva, questa volta nella zona centrale di Levante, è infatti sottoposta a verifiche e si attende l’esito degli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco.

Anche in questo caso, qualora dalle verifiche emergessero irregolarità tali da richiedere interventi, la struttura potrebbe andare incontro a una sospensione dell’attività.

Un’estate complicata per gli hotel di Cesenatico

Quella del 2026 si sta rivelando un’estate particolarmente movimentata sul fronte delle strutture ricettive di Cesenatico.

Prima il caso del residence fantasma, poi i controlli e la successiva chiusura dell’hotel Cavallino di Valverde, quindi le verifiche all’Hotel Perla e ora l’attesa per l’esito degli accertamenti in un secondo albergo di Levante.

C’è però un elemento da considerare: con molta probabilità, vista la fase finale della stagione turistica, le strutture interessate potrebbero essere già chiuse per la fine della stagione. Un’eventuale chiusura stagionale, tuttavia, non risolverebbe la questione.

Le prescrizioni e gli eventuali provvedimenti, infatti, torneranno a essere attuali al momento della riapertura. Sarà quindi necessario che gli alberghi abbiano nel frattempo effettuato gli interventi richiesti e superato le verifiche degli enti competenti per poter riprendere regolarmente l’attività.