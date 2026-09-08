Corso di yoga invernale a Cesenatico: si comincia il 6 ottobre

Corso invernale di yoga a Cesenatico: si parte il 6 ottobre con il Circolo Chakra

Torna a Cesenatico l’appuntamento con lo yoga per la stagione fredda. Il Circolo Chakra APS ha organizzato un nuovo corso invernale che prenderà il via martedì 6 ottobre, proponendo un percorso che intreccia Hata Yoga, meditazione e pranayama.

Un percorso tra corpo e respiro

Le lezioni si terranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 18 alle 19. Un orario pensato per chi esce dal lavoro e cerca un momento per staccare, dedicando un’ora alla pratica fisica e alla respirazione consapevole prima di rientrare a casa.

Il corso si svolgerà negli spazi della scuola elementare Ada Negri, in viale Don Giovanni Minzoni 23 a Cesenatico.

Come partecipare

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lucia Lugatti al numero 346 4119500.