Notizie

Meteo, emessa allerta gialla per temporali

Giulia Zannetti16 Settembre 2026
maltempo cesenatico allerta

Dalla mezzanotte di giovedì 17 settembre, per le successive ventiquattro ore, scatta l’allerta gialla emessa da Arpae Emilia Romagna.

Nello specifico, “per giovedì 17 settembre sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti sui rilievi occidentali, che potranno generare fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 . I fenomeni temporaleschi durante la giornata si trasferiranno da ovest verso est, risultando ancora di forte intensità ma con maggiore rapidità di evoluzione”.

Unisciti al nostro canale Whatsapp

Tags:

Share