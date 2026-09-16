Accoltellamento in Piazza Costa, Gozzoli ringrazia i Carabinieri

Il giorno dopo la violenza che ha colpito Piazza Costa arriva la voce del primo cittadino. Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, ha scelto i social per ringraziare i Carabinieri, che nel giro di pochi minuti hanno fermato il presunto autore dell’accoltellamento. L’aggressione è avvenuta nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre, in una delle piazze più frequentate della città.

Le parole del sindaco

«Il mio più sentito ringraziamento ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico che hanno immediatamente arrestato l’autore di un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri in Piazza Costa», scrive Gozzoli su Instagram. «Il fatto è accaduto in seguito ad una lite su cui adesso si concentreranno le indagini».

Poi il pensiero per il ferito: «Auguro una pronta guarigione all’uomo aggredito, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli inquirenti».

Cosa è successo in Piazza Costa

Come abbiamo raccontato nella ricostruzione pubblicata questa mattina su Living Cesenatico, tutto è cominciato intorno alle 3 con una lite tra due uomini. Il confronto è salito di tono fino a quando un cittadino colombiano di circa 50 anni avrebbe colpito all’addome un marocchino di circa 30 anni.

Il ferito operato al Bufalini

Il 30enne è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena, sede del trauma center di riferimento, e operato per le emorragie causate dalla ferita all’addome.

L’arresto e l’accusa di tentato omicidio

I Carabinieri di Cesenatico hanno trovato il presunto aggressore a poche centinaia di metri dalla piazza e hanno sequestrato l’arma. Ora è in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio e sarà trasferito nel carcere di Forlì. Restano da chiarire i motivi della lite, e su questo si concentrano adesso le indagini. Come prevede la legge, l’arrestato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.