Segreteria provinciale del SIM Carabinieri: condanna per l’aggressione alle Forze dell’Ordine

Savignano sul Rubicone, aggressione alle Forze dell’Ordine: Carabiniere accoltellato, feriti due agenti della Polizia Locale

Un intervento finito nel sangue nei pressi del mercato cittadino

Momenti di paura martedì mattina a Savignano sul Rubicone, dove un intervento delle Forze dell’Ordine si è trasformato in un’aggressione violenta. Gli operatori erano giunti in un’abitazione nei pressi della stazione dei Carabinieri per gestire la situazione di un uomo di circa 40 anni con problemi psichiatrici. Le operazioni, scattate a ridosso dell’area del mercato cittadino, sono precipitate in pochi istanti: l’uomo ha reagito con un coltello contro uno dei militari e ha colpito con un corpo contundente i due agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare intervenuti a supporto.

Il bilancio dei feriti

Nell’aggressione è rimasto ferito da arma da taglio un Carabiniere, mentre i due agenti della Polizia Locale hanno riportato lesioni da corpo contundente. Illeso, ma coinvolto in prima persona nei momenti di massima tensione, il secondo militare dell’equipaggio impegnato nell’intervento insieme al collega colpito.

La solidarietà del SIM Carabinieri

A intervenire nelle ore successive è la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Forlì-Cesena, che ha espresso vicinanza ai quattro operatori coinvolti nei fatti. Il sindacato sottolinea come solo la prontezza d’azione e il sangue freddo dimostrati dai colleghi abbiano evitato che l’episodio degenerasse in conseguenze ancora più gravi, e rivolge ai feriti gli auguri di una pronta guarigione, insieme a un ringraziamento a tutto il personale intervenuto per il coraggio dimostrato.

La richiesta di maggiore tutela per gli operatori

L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza di chi lavora sul territorio, soprattutto negli interventi più delicati e imprevedibili. Il SIM Carabinieri rilancia la propria battaglia affinché le donne e gli uomini in divisa possano contare su strumenti di protezione adeguati, una formazione specifica e garanzie giuridiche solide, elementi ritenuti indispensabili per affrontare in sicurezza situazioni come quella vissuta martedì a Savignano sul Rubicone.