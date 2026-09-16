Barrocci Festival, weekend con Zarrillo, Di Pietro e Raf

Barrocci Festival, il weekend che chiude la XVI edizione porta a Sant’Angelo di Gatteo Michele Zarrillo, Cristina Di Pietro e Raf

Due sere, due palchi pieni di storia della musica italiana. Il Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo si avvia verso il gran finale della sua XVI edizione con un weekend che sabato 19 e domenica 20 settembre porterà sull’Arena Barrocci tre nomi che hanno segnato decenni di canzone d’autore: Michele Zarrillo, Cristina Di Pietro e Raf.

Sabato 19 settembre: Zarrillo festeggia trent’anni di “Cinque giorni”

Si comincia sabato alle 21.30, quando Michele Zarrillo salirà sul palco per celebrare insieme al pubblico i trent’anni di Cinque giorni, uno dei brani più rappresentativi della sua carriera. Pubblicata nel febbraio 1994 e presentata al 44° Festival di Sanremo, dove si classificò al quinto posto nella sezione Campioni, la canzone è tornata negli ultimi anni a conquistare anche le nuove generazioni grazie alla riscoperta sui social, che le è valsa un nuovo Disco d’Oro.

Accompagnandosi al pianoforte e alla chitarra, Zarrillo ripercorrerà un repertorio che attraversa decenni di musica italiana, da Una rosa blu a L’elefante e la farfalla, passando per La notte dei pensieri e L’acrobata.

Cristina Di Pietro e i Pop Deluxe, un viaggio tra Mina e Alicia Keys

A seguire, sul palco saliranno Cristina Di Pietro al pianoforte e alla voce, accompagnata dai Pop Deluxe: Alessandro Governatori al basso e voce, Michele Scarabattoli alle tastiere e voce, Paolo Tarini alla batteria e Paolo Pedretti alla chitarra e voce. Il set attraverserà la musica italiana e internazionale, dai classici di Mina, Lucio Battisti e Mia Martini a brani come Maniac, New York di Alicia Keys e Kissing You.

Domenica 20 settembre: Raf chiude l'”Infinito Tour” a Gatteo

Domenica sarà la volta di Raf, che sceglie il grande palco di Sant’Angelo di Gatteo per l’ultima data all’aperto del suo “Infinito Tour – Estate 2026”. Un appuntamento che segna oltre 40 anni di carriera per uno degli artisti più riconoscibili della musica italiana, e che prende il nome da Infinito, brano che a 25 anni dalla pubblicazione resta tra i più amati del suo repertorio.

In scaletta non potranno mancare Self Control, Ti Pretendo, Cosa resterà degli anni ’80, Il battito animale, Sei la più bella del mondo, Stai con me e Non è mai un errore, insieme naturalmente a Infinito e agli altri brani che hanno costruito il percorso artistico del cantautore, autore di 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo.

Per gli organizzatori portare un nome come Raf sul palco del Barrocci Festival significa anche raccontare la particolarità di questa manifestazione: una grande serata di musica in una piccola frazione come Sant’Angelo di Gatteo, capace di ospitare un artista che ha fatto la storia della musica italiana — la scommessa di portare grandi concerti fuori dai grandi centri, facendoli vivere in una piazza del territorio.

Biglietti, ristorazione e navetta

Il concerto di Zarrillo e Di Pietro è a ingresso libero, mentre quello di Raf sarà a pagamento, con biglietti disponibili su TicketOne e direttamente alla biglietteria del festival, a prezzi compresi tra 33 e 46 euro.

In entrambe le serate, dalle 19.00, sarà aperta l’area ristorazione dell’Arena Barrocci, dove sarà possibile cenare prima dello spettacolo. Per raggiungere comodamente l’area del festival sarà inoltre attivo un servizio di bus navetta gratuito, con fermate nei principali punti di parcheggio.

Programma completo, biglietti e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Barrocci Festival.