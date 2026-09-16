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Buena Onda Basket Club: esordio in preseason contro lo Scirea Bertinoro

Giulia Zannetti16 Settembre 2026
buena onda basket

Il racconto del primo test amichevole in vista del campionato DR1

Inizia la preseason per il Buena Onda Basket Club, dopo un paio di settimane di allenamenti è arrivato il momento del primo test. L’avversario è lo Scirea Bertinoro, che si prospetta una delle formazioni più competitive del prossimo campionato di DR1, grazie ad un paio di colpi di mercato importanti dalla categoria superiore. L’inizio è contratto per entrambe entrambe le squadre, come è normale che sia in un prestagione, e il primo canestro della Buena è di capitan Delvecchio dopo oltre tre minuti. Bertinoro parte meglio, è una squadra che gioca da tanti anni insieme, e dopo il primo quarto comanda 16-8.

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Dalle difficoltà iniziali ai segnali positivi: analisi della partita e prossimi appuntamenti

Secondo quarto dove sale l’intensità da parte della Buena Onda, nonostante i tanti canestri facili sbagliati, con un buon apporto dei tanti giovani che entrano dalla panchina.
Qualche disattenzione difensiva di troppo e una chimica di squadra che si deve ancora del tutto formare, nonostante ciò la Buena rosicchia qualche punto e vince il quarto 18-14.
Prima metà di terzo quarto dove la difesa stringe le maglie e si arriva anche al -1, poi Bertinoro tira fuori un paio di conigli dal cilindro e dimostra più lucidità, nonostante il bonus esaurito precocemente e i tanti liberi concessi alla Buena Onda. Un’invenzione di Bonfé da tre punti chiude il quarto, vinto nuovamente 15-13.

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Ultimo Quarto

Ultimo quarto equilibrato e a punteggio più alto, Bertinoro è più ispirata e si porta subito avanti, alla fine i regaz grazie due bombe di Lorenzo Brighi e chiudono il quarto 18-20.
Una partita in cui il risultato è l’ultima cosa che conta, era importante mettere minuti nelle gambe e iniziare ad aumentare la chimica di squadra. È solo l’inizio della prima stagione della Buena Onda in DR1, prossimo appuntamento venerdì 25 contro Titano San Marino, che disputa da vari anni il campionato di Serie C.

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