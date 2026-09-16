“Saperi e sapori di mare e di terra”, buon riscontro. Si guarda al 2027

L’evento Si è concluso il primo Eductur sul food, organizzato da ADAC/Federalberghi Cesenatico in collaborazione con APT Servizi e Comune di Cesenatico, denominato Saperi & Sapori di mare e di terra svoltosi a Cesenatico dal 7 al 12 settembre dedicato ai giornalisti tedeschi e svizzeri della carta stampata e del web dove sono state coinvolte dieci strutture alberghiere di Cesenatico ed i loro ospiti. La manifestazione si pone l’obiettivo di onorare e tradurre in azioni concrete il prestigioso riconoscimento della Cucina Italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO e valorizzare l’eccellenza gastronomica non solo come prodotto, ma come un sistema integrato di valori: la qualità delle materie prime, il rito della convivialità e l’arte dello stare insieme.

Cesenatico a 360° Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura gastronomica locale attraverso laboratori dedicati alla sfoglia, alla piadina, alla stampa a ruggine dei tessuti e alla preparazione del tradizionale brodetto dell’Adriatico il tutto accompagnato da vini del territorio. Infatti all’interno delle strutture alberghiere di Cesenatico, è stato proposto ai clienti un menù di pesce dell’Adriatico abbinato ad una cantina del territorio che selezionava i vini più adatti al menù proposto. Il programma della settimana prevedeva anche visite guidate alla scoperta di Cesenatico e del suo entroterra, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culinarie del territorio e consolidare il posizionamento turistico della città.

Obiettivo 2027 L’iniziativa mira a consolidarsi come appuntamento annuale di riferimento per la destagionalizzazione turistica, posizionando Cesenatico come modello di eccellenza nel panorama dell’enogastronomia e del benessere. Un’evoluzione che riflette la filosofia dell’evento, sintetizzata nel nuovo motto: «Cesenatico non è solo mare, è benessere e cultura del cibo e del buon vino». Forte del riscontro ottenuto, l’organizzazione guarda già alla prossima edizione, in programma dal 24 al 30 maggio 2027: una collocazione temporale studiata per favorire una più ampia adesione delle cantine del territorio, quest’anno fortemente impegnate nelle attività legate alla vendemmia. A coronamento della settimana, la nuova edizione si chiuderà con il Wine Festival: un evento speciale che trasformerà la storica Piazzetta delle Conserve in un salotto del gusto a cielo aperto. L’iniziativa vedrà protagoniste 15 cantine del territorio romagnolo, pronte a presentare e far degustare le proprie etichette a tutti i partecipanti.

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