Open day Cesena Rugby: settembre è il momento giusto per cominciare

In un’età in cui si costruiscono sicurezza, autonomia, carattere e capacità di stare con gli altri, il rugby offre un linguaggio semplice e potente: rispetto, sostegno, lealtà, coraggio, amicizia . Nel Minirugby non si cerca il bambino già pronto. Si accoglie ogni bambino per quello che è. C’è spazio per chi corre veloce e per chi ha bisogno di tempo, per chi arriva pieno di energia e per chi entra in campo con timidezza, per chi vuole subito il pallone e per chi deve ancora trovare il coraggio di chiamarlo.

Al Cesena Rugby il Minirugby accoglie bambine e bambini dai 3 ai 12 anni ed è uno dei cuori più vivi della Società. È il luogo in cui lo sport diventa educazione, il movimento diventa relazione e una palla passata di mano in mano insegna molto più di un gesto tecnico.

Bambini e bambine corrono dietro a una palla ovale che rimbalza dove vuole, ridono, cadono, si rialzano, cercano lo sguardo di un compagno, ascoltano la voce di un educatore. Qualcuno stringe il pallone come fosse un tesoro, qualcun altro scopre per la prima volta che una meta può essere bellissima anche quando a segnarla è un amico.

Il campo diventa un posto dove ognuno può scoprire il proprio modo di partecipare, senza sentirsi fuori posto. Forse è proprio questa una delle magie più belle del rugby: non chiede a tutti di essere uguali.

Insegna, anzi, che una squadra ha bisogno di differenze. Ha bisogno di chi avanza, di chi sostiene, di chi incoraggia, di chi ascolta, di chi prova, sbaglia e poi ci riprova. Ogni bambino porta qualcosa. Ogni bambina porta qualcosa. E quel qualcosa, piano piano, diventa parte del gruppo. Nel rugby il sostegno non è una parola astratta. È una regola concreta, una direzione da prendere, un compagno da seguire, una mano da offrire.

I bambini lo imparano giocando: se vai avanti da solo, prima o poi ti fermi; se impari a guardarti attorno, la squadra viene con te. È una lezione sportiva, certo. Ma è soprattutto una lezione di vita. E poi c’è un altro insegnamento prezioso: nel rugby si può cadere. Si cade sull’erba, si sbaglia un passaggio, si manca una presa. Ma cadere non è una vergogna e non è un fallimento. È parte del gioco.

Ogni volta c’è un invito semplice e fortissimo: rialzati, riprova, torna con i tuoi compagni.

In un tempo in cui spesso ai bambini viene chiesto di essere sempre bravi, sempre vincenti, sempre all’altezza, il Minirugby insegna una cosa quasi rivoluzionaria: non bisogna avere paura di sbagliare. La cosa importante è imparare a ripartire, ancora meglio se accanto c’è qualcuno che ti tende la mano.

Attorno al campo c’è poi un’altra squadra, meno rumorosa ma fondamentale: famiglie, tecnici, educatori, volontari, dirigenti e staff. Persone che non accompagnano semplicemente i bambini a fare sport, ma contribuiscono ogni giorno a costruire un ambiente sano, accogliente e profondamente umano.

Oggi il Cesena Rugby raccoglie oltre 250 persone tra bambine, bambini, ragazze, ragazzi, adulti, tecnici, dirigenti, volontari e staff che, nelle diverse attività del Club, danno vita ogni settimana a una comunità sportiva vera, radicata nel territorio cesenate.