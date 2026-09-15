Cesenatico, quartiere Madonnina: residenti esasperati per verde incolto e asfalto a pezzi

Cesenatico, quartiere Santa Teresa: residenti esasperati per verde incolto e asfalto a pezzi

Cresce il malcontento tra i residenti del quartiere Santa Teresa, a Cesenatico, dove da tempo si segnala una situazione di generale incuria che riguarda sia le aree verdi sia la viabilità. Le immagini raccolte in questi giorni documentano un quadro che molti abitanti definiscono ormai insostenibile.

Marciapiedi e piste ciclopedonali sommersi dalle erbacce

Lungo i percorsi pedonali e ciclabili della zona, la vegetazione spontanea ha preso il sopravvento. Le fughe tra gli autobloccanti rossi dei camminamenti sono invase da erba alta e piante infestanti, che in alcuni tratti arrivano a restringere sensibilmente lo spazio utile al passaggio. Anche le aiuole e le porzioni di verde pubblico adiacenti ai marciapiedi appaiono da tempo prive di manutenzione, con arbusti cresciuti senza controllo che si affacciano direttamente sul percorso pedonale, rendendo la camminata poco agevole soprattutto per famiglie con passeggini o persone con difficoltà motorie.

Una strada crepata da cima a fondo

Non va meglio sul fronte della viabilità. In una delle vie del quartiere, il manto stradale mostra una fitta rete di crepe che attraversa la carreggiata per decine di metri, segno di un cedimento del fondo che si protrae probabilmente da tempo senza interventi risolutivi. Il rischio, secondo chi vive in zona, non riguarda solo il decoro: buche e crepe di queste dimensioni possono diventare un pericolo concreto per motociclisti e ciclisti, oltre a contribuire al progressivo deterioramento dei veicoli in sosta lungo la carreggiata.

Le richieste dei residenti

Chi abita a Santa Teresa chiede al Comune di Cesenatico un piano di intervento che metta insieme sfalcio dell’erba, pulizia delle aree verdi e rifacimento dei tratti di asfalto più compromessi.