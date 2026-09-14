Tumiati, da Cesenatico al timone dell’Amerigo Vespucci

La prestigiosa carriera del Capitano di Vascello Mario Tumiati, originario di Cesenatico, al timone del leggendario veliero Amerigo Vespucci

Esiste un filo invisibile ma indissolubile che unisce le tradizioni marinare della costa adriatica alle grandi rotte oceaniche solcate dalle unità della Marina Militare. In questa dimensione di rispetto per la vastità delle acque e di autentica cultura della navigazione spicca la figura del Capitano di Vascello Mario Tumiati, originario di Cesenatico. La sua storia professionale rappresenta l’emblema di come una vocazione nata tra le banchine e i canali della propria terra possa evolversi fino a raggiungere i massimi vertici della marineria internazionale, assumendo la guida del veliero più celebre al mondo.

Al timone della nave scuola della Marina Militare

Assumere la responsabilità del comando dell’Amerigo Vespucci non si riduce alla semplice gestione di un’imbarcazione d’epoca dotata di alberature imponenti e chilometri di sartiame; significa ergersi a custodi di un patrimonio di tradizioni uniche. Sotto la guida di un comandante si forma l’attitudine marinara dei giovani allievi ufficiali dell’Accademia Navale, chiamati a misurarsi con la fatica fisica delle manovre manuali a bordo e con una rigida disciplina di vita collettiva. Tra l’autunno del 1990 e la fine di ottobre del 1991, Tumiati ha retto ufficialmente il comando del veliero, affrontando un periodo denso di impegni istituzionali e campagne addestrative di rilievo internazionale.

Le rotte del 1991: dal Mediterraneo al Nord Europa

Il periodo di comando del comandante romagnolo è stato caratterizzato da un’intensa attività operativa divisa tra bacini interni e mari aperti.

La campagna nel Mediterraneo: durante la primavera del 1991, l’unità è stata protagonista di una complessa precrociera che ha toccato scali strategici della penisola e scali esteri come Barcellona, offrendo a migliaia di visitatori l’opportunità di ammirare l’imponente bellezza dello scafo.

La rotta settentrionale: nei mesi successivi, la nave ha intrapreso una lunga traversata verso i porti del Nord Europa. Da Lisbona fino ad Amburgo, passando per La Rochelle, Portsmouth, Copenaghen e Gdynia, la presenza del Vespucci ha rappresentato una prestigiosa ambasciata galleggiante del Made in Italy e della tradizione militare nazionale.

L’eredità umana e professionale di un comandante

Per la comunità di Cesenatico, abituata a guardare al mare come a una componente essenziale della propria identità economica e sociale, la figura di Mario Tumiati costituisce motivo di duraturo orgoglio. Nei ricordi di quanti hanno prestato servizio sotto la sua autorità, emerge il ritratto di un ufficiale d’altri tempi, capace di coniugare il rigore inflessibile richiesto dalla vita militare con l’empatia e la saggezza indispensabili per guidare un equipaggio complesso e affiatato.

Foto di copertina di Patrizia Alba