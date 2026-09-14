Ironman 2026: tutte le modifiche alla viabilità

Ironman al via!
È tutto pronto per l’IRONMAN 2026, ma per il fine settimana della gara occorrerà ricordarsi anche delle modifiche temporanee alla viabilità rese necessarie dallo svolgimento dell’attesa manifestazione sportiva, con particolare riferimento all’E45, alla Secante e a via San Cristoforo.
La novità rispetto alle precedenti edizioni riguarda soprattutto la domenica: la partenza dell’Ironman è stata infatti anticipata di un’ora. Per questo motivo gli orari delle chiusure previsti per il 20 settembre saranno differenti rispetto a quelli degli anni passati.
Cosa cambia e in quali giorni
Sabato 19 settembre: E45 chiusa dalle ore 05:00
In questa giornata la E45 sarà chiusa dalle ore 05:00, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso da Ravenna fino al raccordo con la via Emilia, in zona Torre del Moro. A partire dalle 07:30 è prevista anche la chiusura della Secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Per chi percorre la Secante sarà quindi prevista l’uscita obbligatoria numero 5, su via Dismano.
Dalle ore 08:00 scatterà inoltre la chiusura di via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La riapertura delle strade interessate dal percorso è prevista al termine della competizione, indicativamente intorno alle ore 19:00. Per la E45 sarà invece necessario attendere la conclusione dei lavori di ripristino.
Domenica 20 settembre: chiusure posticipate, ma gara anticipata
Nella giornata saranno interessati dalle chiusure gli stessi tratti stradali del sabato, ma con una diversa scansione degli orari. La E45 sarà chiusa dalle 07:30, mentre la Secante e via San Cristoforo saranno chiuse dalle 09:30. La modifica è legata all’anticipo di un’ora dell’inizio della gara rispetto alle precedenti edizioni. La riapertura delle strade è prevista intorno alle 17:00, mentre anche per la E45 bisognerà attendere il completamento delle operazioni di ripristino prima del ritorno alla normale circolazione.
I percorsi alternativi
La chiusura della E45 renderà necessario utilizzare percorsi alternativi per gli spostamenti tra Ravenna e Cesena e per chi deve proseguire verso Roma.
Per chi viaggia da Ravenna in direzione Roma e viceversa, quindi, il percorso alternativo indicato è la via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. L’ingresso in E45 in direzione Roma sarà possibile dalla via Emilia, mentre per chi proviene da Roma l’uscita consigliata è quella di Borgo Paglia.
Per quanto riguarda la Secante, chi arriva da Rimini dovrà utilizzare l’uscita 5, per poi proseguire sulla via Emilia. Chi invece proviene da Forlì ed è diretto verso Rimini potrà entrare in Secante esclusivamente dall’entrata numero 5, sulla via Dismano. Agli automobilisti diretti verso Forlì viene inoltre consigliato di utilizzare l’A14 già da Cesena Sud, soprattutto a chi proviene da Rimini. In questo caso viene indicata l’uscita Secante numero 3.
Il consiglio generale è quello di programmare con anticipo gli spostamenti nelle giornate di sabato e domenica, tenendo conto delle chiusure e dei tempi necessari per il ripristino della viabilità.
Per informazioni aggiornate su orari, strade chiuse e percorsi alternativi, oppure per segnalare particolari esigenze, è possibile scrivere a 811@comune.cesena.fc.it.
È inoltre possibile contattare la Polizia Locale al numero 0547 354811. Gli orari indicati restano comunque soggetti al provvedimento definitivo della Prefettura, che sarà adottato in prossimità dell’IRONMAN.