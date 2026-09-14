Ironman 2026: tutte le modifiche alla viabilità

La novità rispetto alle precedenti edizioni riguarda soprattutto la domenica: la partenza dell’Ironman è stata infatti anticipata di un’ora . Per questo motivo gli orari delle chiusure previsti per il 20 settembre saranno differenti rispetto a quelli degli anni passati.

È tutto pronto per l’IRONMAN 2026, ma per il fine settimana della gara occorrerà ricordarsi anche delle modifiche temporanee alla viabilità rese necessarie dallo svolgimento dell’attesa manifestazione sportiva, con particolare riferimento all’ E45, alla Secante e a via San Cristoforo .

Cosa cambia e in quali giorni

Sabato 19 settembre: E45 chiusa dalle ore 05:00

In questa giornata la E45 sarà chiusa dalle ore 05:00, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso da Ravenna fino al raccordo con la via Emilia, in zona Torre del Moro. A partire dalle 07:30 è prevista anche la chiusura della Secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Per chi percorre la Secante sarà quindi prevista l’uscita obbligatoria numero 5, su via Dismano.

Dalle ore 08:00 scatterà inoltre la chiusura di via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La riapertura delle strade interessate dal percorso è prevista al termine della competizione, indicativamente intorno alle ore 19:00. Per la E45 sarà invece necessario attendere la conclusione dei lavori di ripristino.

Domenica 20 settembre: chiusure posticipate, ma gara anticipata

Nella giornata saranno interessati dalle chiusure gli stessi tratti stradali del sabato, ma con una diversa scansione degli orari. La E45 sarà chiusa dalle 07:30, mentre la Secante e via San Cristoforo saranno chiuse dalle 09:30. La modifica è legata all’anticipo di un’ora dell’inizio della gara rispetto alle precedenti edizioni. La riapertura delle strade è prevista intorno alle 17:00, mentre anche per la E45 bisognerà attendere il completamento delle operazioni di ripristino prima del ritorno alla normale circolazione.