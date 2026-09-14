Ausl Romagna, in programma uno sciopero

Lo sciopero
La Direzione di Ausl Romagna informa i cittadini che, in occasione dello sciopero nazionale indetto da SMI-Sindacato Medici Italiani nelle giornate del 15 e 16 settembre, si potrebbero verificare disagi nella consueta attività assicurata nei vari servizi territoriali dai professionisti medici di medicina generale, tra cui i medici di assistenza primaria, CAU e servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica). Allo sciopero ha aderito anche SNAMI-Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani.
I servizi garantiti
Saranno garantite prestazioni indispensabili, come individuate dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale e nello specifico:
– ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta: visite domiciliari con riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento del paziente, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata a malati terminali;
– Rimangono attivi, con i consueti orari, tutti i CAU aziendali e il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).