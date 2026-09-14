“L’ India a casa mia”: tutti i modi per conoscere l’Oriente con Erika Scotton

Viaggiare, partendo e restando a Cesenatico

Un viaggio tra sapori, profumi, colori e tradizioni, in tavola e non solo, è quello proposto da Erika Skotton.

Erika, dopo una lunga permanenza in India, ha aperto nel 2018 a Cesenatico “L’India a casa mia”, presso la sua abitazione: cucinare e raccontare il Paese indiano attraverso i suoi piatti vegetariani e vegani. Successivamente il format è diventato itinerante, “l’India in diffusione”, un mix di cucina, divulgazione culturale e gastronomica.

Maggiori info, Erika (l’India a Casa mia): 3331072304