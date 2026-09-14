“L’ India a casa mia”: tutti i modi per conoscere l’Oriente con Erika Scotton

Viaggiare, partendo e restando a Cesenatico
Un viaggio tra sapori, profumi, colori e tradizioni, in tavola e non solo, è quello proposto da Erika Skotton.
Erika, dopo una lunga permanenza in India, ha aperto nel 2018 a Cesenatico “L’India a casa mia”, presso la sua abitazione: cucinare e raccontare il Paese indiano attraverso i suoi piatti vegetariani e vegani. Successivamente il format è diventato itinerante, “l’India in diffusione”, un mix di cucina, divulgazione culturale e gastronomica.
Maggiori info, Erika (l’India a Casa mia): 3331072304
Non solo cucina…La rassegna
Sono cinque gli appuntamenti in calendario da settembre a gennaio per vedere più da vicino 5 forme del teatro – danza indiano.
- lunedì 14 settembre, Giardino della Felicità in via delle Nazioni 85, con Giulia Marchetti e la sua danza indiana Bharatanatyam;
- 25 ottobre con Mario Barzaghi che porterà in scena lo spettacolo Kathakali, teatro danza del Sud dell’India con la possibilità di assistere alla laboriosa fase del trucco;
- il 14 novembre con Shilpa Bertuletti con lo spettacolo tra arte e cibo Odissi;
- 12 dicembre, altre forme di teatro-danza indiana con Rosella Fanelli impegnata nella danza Kathak;
- 22 gennaio arriva Atmananda con la danza Kuchipudi. A seguire, dopo gli spettacoli, spettacoli, la cena indiana vegetariana.
E per finire…anche cooking class!
Altra proposta per conoscere il lontano oriente, offerta da Erika, sono le cooking class: piccoli momenti di vita ai fornelli con tanto di grembiule e gadget con log, per tutti!