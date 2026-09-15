Pesanti rallentamenti in A14. 5 km di coda per incidente

Chilometri di coda per un incidente tra i due caselli

Un incidente in A14 all’altezza della zona di Ronta sta provocando pesanti rallentamenti in A14 in direzione Bologna. Le segnalazioni sono giunte intorno alle ore 10 quando una lunga coda di auto e camion aveva arrestato la normale viabilità dell’arteria così importante per i collegamenti.

I consigli per bypassare l’ingorgo

Le autostrade segnalano 5 km di coda tra il casello Valle Rubicone e Cesena Nord. Il consiglio offerto è quello di entrare al casello di Cesena Nord per dirigersi in direzione Bologna. Per chi proviene da Ancona si consiglia di uscire al casello di Valle Rubicone. L’area interessata dal sinistro è tra i due accessi.

Al momento non ci sono ulteriori notizie che non mancheremo di dare prossimamente. Si raccomanda di fare attenzione e cercare vie alternative per bypassare l’ingorgo.

L’immagine è di repertorio