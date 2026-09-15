Scuola, suona la campanella anche per l’Emilia Romagna: “Un nuovo inizio per la comunità”

Nel giorno dell’avvio delle lezioni, tutti gli assessori e le assessore della Regione saranno nelle scuole dell’intero territorio per incontrare studentesse e studenti, insegnanti, dirigenti e comunità scolastiche e ribadire una scelta precisa: la scuola al centro delle politiche regionali , come motore di crescita, inclusione, equità e coesione sociale.

Le dichiarazioni di De Pascale e Conti

“Abbiamo scelto di essere oggi nelle scuole, così come lo scorso anno, perché la ripartenza dell’anno scolastico riguarda tutta la comunità regionale- sottolineano de Pascale e Conti-. Vogliamo ribadire il nostro augurio alle studentesse e agli studenti e il nostro ringraziamento agli insegnanti, per un lavoro che richiede preparazione, responsabilità e una capacità quotidiana di accompagnare le giovani generazioni nella fase decisiva della loro crescita. Ai dirigenti e a tutto il personale scolastico rivolgiamo la gratitudine dell’istituzione regionale per ciò che fanno ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, per garantire il funzionamento delle nostre scuole. E un pensiero particolare va alle famiglie, che condividono aspettative, sacrifici, preoccupazioni e soddisfazioni di questo percorso”.

“L’Emilia-Romagna è tra le Regioni con il minor tasso di povertà educativa- sottolineano presidente e assessora-. Il nostro impegno è assiduo affinché il diritto allo studio non dipenda dal comune in cui si vive, dalla situazione economica della famiglia o dalle condizioni personali di ciascuno. Questo significa trasporti, servizi, sostegno alle famiglie, inclusione. Sentiamo forte il dovere di continuare a investire nella sicurezza degli edifici, nella formazione, nell’innovazione per costruire un sistema sempre più integrato, nel quale le istituzioni e le famiglie lavorino insieme. Perché educare non significa soltanto trasmettere conoscenze: significa imparare a stare con gli altri, collaborare, ascoltare, sviluppare autonomia ed empatia, scoprire capacità e passioni. Significa dare a ciascuno la possibilità di trovare il proprio posto e di immaginare il proprio futuro”.