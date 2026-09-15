Gatteo Mare, sequestrati oltre 120 capi di abbigliamento: sanzione da 5mila euro per vendita abusiva

GATTEO MARE – Un banco improvvisato sotto un ombrellone, la merce esposta a pochi passi dal bagnasciuga e i clienti intercettati mentre passeggiavano sulla battigia. È la scena che gli agenti della Polizia Locale di Gatteo si sono trovati davanti lunedì mattina, intorno alle 11, in uno stabilimento balneare di Gatteo Mare.

La segnalazione dei bagnini e l’intervento congiunto

A far scattare il controllo è stata la cooperativa Bagnini di Gatteo Mare, che aveva notato l’attività di vendita allestita sull’arenile e ha avvisato il comando. Data la situazione, è stato organizzato un servizio congiunto con i Carabinieri del Nucleo Operativo di Cesenatico, che si sono portati sul posto insieme agli agenti.

Gli accertamenti hanno confermato quanto segnalato: un venditore ambulante di nazionalità straniera, privo di qualsiasi autorizzazione, proponeva capi di abbigliamento femminile ai frequentatori della spiaggia.

Oltre 120 capi sequestrati e una sanzione da 5mila euro

Il materiale è stato interamente sequestrato: più di 120 capi finiti sotto verbale. L’uomo è stato accompagnato al Comando della Polizia Locale di Gatteo per la redazione degli atti e sanzionato per un importo superiore ai 5.000 euro, oltre alla perdita della merce.

Il ringraziamento dell’Amministrazione

Dal Comune è arrivato il ringraziamento ai militari dell’Arma per la collaborazione e la tempestività, e agli operatori della Polizia Locale per l’attività di presidio del territorio, che nei mesi caldi diventa quotidiana.

Controlli intensificati lungo il litorale

L’operazione non è un episodio isolato. Rientra nel piano di contrasto al commercio abusivo sulla costa, rafforzato nei periodi di maggiore affluenza turistica, quando la spiaggia diventa terreno fertile per la vendita non autorizzata. Un fenomeno che penalizza gli operatori regolari e che le amministrazioni del litorale provano a contenere alternando presidi fissi e controlli mirati come quello di Gatteo Mare.