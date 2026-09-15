Fabrizio Corona scende in politica: “Per la verità”, è il nome del movimento

“Per la verità”: che cos’è e quali temi

Risposta certa su cosa gli passasse per la testa non c’è, tuttavia si apprende nella giornata di oggi, martedì 15 settembre, che ha annunciato la nascita del suo movimento politico “Per la verità”. L’obiettivo è quello di trasformare la sua community social, piuttosto numerosa, in consenso elettorale.

A causa della sua interdizione perpetua dai pubblici uffici per via delle sue questioni giudiziarie, divenuta ufficiale nel 2013, Corona non potrebbe candidarsi di persona; tuttavia potrebbe guidare e promuovere il movimento.

L’annuncio è avvenuto nel corso di una nuova puntata del suo format online “Falsissimo” e lo ha fatto presentandosi come “un nuovo Berlusconi”.

Tra i temi lanciati: lotta al potere delle Big Tech, regolamentazione della prostituzione, legalizzazione delle droghe e nuovo regole in merito all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lavoro.

Cosa sarà di questa proposta lo si scoprirà…al momento, il profilo instagram “Per la verità” ha raggiunto i 10mila follower.

Ph: concesso in licenza su Wikimedia Commons; Manuela Capitanucci di Assisi, Perugia, Italia