Guasto all’acquedotto, intervento urgente di Hera:modifiche alla viabilità

Il comune di Cesenatico avvisa di un guasto all’acquedotto, quindi di un intervento urgente da parte di Hera con successive modifiche alla viabilità.
Dalla comunicazione ufficiale, si legge: A causa di un guasto all’acquedotto, domattina sarà necessario un intervento urgente di Hera che porterà alla chiusura della corsia di marcia in direzione SS16 in uscita da Cesenatico all’altezza del sottopasso di viale Trento. La viabilità sarà modificata dalle 07:30 alle 14:30 come nella grafica in evidenza.