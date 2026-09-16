Cesenatico, servizio di prescuola sospeso: la segnalazione di un genitore

La segnalazione

“Sono la mamma di un bambino che inizia ora l’infanzia a Cesenatico. Noi genitori, di tutte le scuole dell’infanzia, siamo venuti a sapere solo in questi giorni, io precisamente ieri dopo aver chiamato la segreteria alunni, che quest’anno non verrà effettuato alcun servizio di prescuola. Tale servizio viene sospeso a causa del nuovo ricalcolo del contingente ATA dovuto alla fusione dei due Circoli avvenuta quest’anno scolastico.

Il servizio di prescuola, infatti, veniva gestito interamente dai plessi con la disposizione di un collaboratore scolastico o un docente che, con contratto gestito dal FIS, accoglieva i bambini che necessitavano del servizio, 15 minuti prima dell’orario di entrata.

Ho provato a contattare ieri l’Assessora alla scuola Pedulli tramite la Segreteria della giunta e mi è stato indicato che potrebbe richiamarmi per avviare un dialogo. A Cervia da diversi anni il comune offre il servizio di prescuola anche all’infanzia, con considerevoli adesioni da parte delle famiglie.

A Cesenatico siamo in tantissimi ad essere davvero in crisi per non riuscire a collocare i bambini e prendere servizio a lavoro in modo tranquillo e in orario. Io ad esempio insegno alla scuola primaria Martiri Fantini di Cervia e alle 8.20 devo essere in servizio e alle 8 devo portare mio figlio a scuola (un bambino di quasi 3 anni che devo svestire e accompagnare in sezione). Se le cose non dovessero cambiare mi troverei costretta ad iscriverlo a Cervia.

Non è possibile tamponare la situazione con le baby sitter dal momento che la problematicità è di parecchie famiglie.

Attendo una eventuale chiamata da parte dell’Assessora Pedulli, ma l’anno scolastico intanto è iniziato.

Il servizio di prescuola al nido comunale era garantito per motivi di lavoro comprovati di entrambi i genitori e mio figlio ha potuto usufruirne per due anni. Ora serve soccorso anche in quest’ordine di scuola”.