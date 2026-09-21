Puliamo il mondo, Legambiente ringrazia tutti i volontari

Puliamo il mondo di Legambiente

Legambiente ringrazia i volontari, le famiglie e il Comune di Cesena per aver scelto di aderire a Puliamo Il Mondo. L’evento si è tenuto domenica 20 settembre presso il parco ippodromo dove in tanti hanno contribuito alla pulizia di un’area frequentata da famiglie, più e meno giovani.

“Cuori che si uniscono per una stessa causa”

“È stata una giornata di impegno, sorrisi e partecipazione, dedicata alla cura del nostro territorio. Perché prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della nostra comunità e del futuro che vogliamo costruire. Perché ogni gesto lascia un segno. E quando tanti cuori si uniscono per la stessa causa, quel segno può diventare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Grazie di cuore a chi c’era, a chi ha raccolto, a chi ha partecipato e a chi continua ogni giorno a credere che un mondo più pulito e più bello sia possibile. Insieme, possiamo davvero costruirlo”. Questo il messaggio di Legambiente in una nota diramata sui social