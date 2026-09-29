600 kg di tappi in estate: Telemaco fa il record e trasforma la plastica in solidarietà

Obiettivo raggiunto per la raccolta tappi di Telemaco

Se fosse un motto sarebbe: “Si può fare!”, ma nulla a che vedere con la pellicola iconica di Mel Brooks. Mentre scriviamo è in corso l’ultima fase della stagione estiva della raccolta tappi da record dell’associazione Telemaco. Ben 600 kg di tappi raccolti tra gli stabilimenti di Cesenatico, di Gatteo, Cervia e Bellaria con un’incursione nelle attività di Cesena da Maggio ad oggi. Per trasportarli tutti è stato necessario caricarli nel vano di un mezzo idoneo; difficile fare altrimenti.

Una risposta al Covid

L’iniziativa è portata avanti da anni dall’associazione e dal suo presidente Eric Benedetti che in prima persona ha caricato nel pomeriggio di martedì i sacchi con i tappi in plastica per portarli a destinazione. “La raccolta dei tappi – spiega Benedetti – c’è dal 2021, è nata in risposta al Covid. All’epoca abbiamo dovuto interrompere le nostre iniziative a teatro e ci siamo inventati questa attività per tenere uniti i ragazzi disabili. Lavoravamo tutti insieme, con le dovute protezioni e distanziamenti. Smistavamo “il raccolto” e poi… gelato per tutti!”.

E ora i privati

“Anno dopo anno – aggiunge – l’iniziativa è cresciuta sempre di più. La Coop Bagnini di Cesenatico e di Gatteo, che ringrazio, ci hanno aiutato a dotarci di strutture in legno per contenere i tappi fino al momento in cui li conferiamo ad una azienda di Gatteo. Ma vogliamo espanderci sempre più: stiamo cercando privati che in casa possano tenere i boccioni da riempire con i propri tappi. Una volta pieni li sostituiamo con quelli vuoti”.

Lo scopo dell’iniziativa

A cosa serve una tale mole di plastica? Semplice, anche se solo a parole: economia circolare. Quei tappi diventeranno delle cassette di plastica per la frutta che, una volta vendute, contribuiscono a sostenere i progetti dell’associazione Telemaco. “Dal 2021 – ha aggiunto Benedetti – abbiamo riciclato circa seimila chili di plastica”. Un traguardo raggiunto in silenzio, senza sbandierare tanti risultati, ma che ha contribuito in maniera efficace all’ecosistema e dimostrando che si può fare!