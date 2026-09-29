Boschetto, nuove segnalazioni sulla persona che chiede soldi

Dopo la segnalazione diffusa nella serata di lunedì 28 settembre nella zona del Boschetto a Cesenatico, arrivano nuove testimonianze sulla presenza di una persona che, secondo quanto riferito da alcuni cittadini, chiederebbe denaro in prestito raccontando di trovarsi in una situazione di difficoltà.

La prima segnalazione riguardava un uomo di circa 30 anni, descritto come una persona con gli occhiali da vista, che sarebbe entrato in alcune abitazioni della zona, all’altezza della scuola guida di viale Milano, chiedendo soldi. Alcuni residenti avevano informato dell’accaduto i carabinieri e la Polizia Locale.

Le nuove segnalazioni

Secondo le ulteriori informazioni raccolte, la persona viene descritta come un uomo di circa 30-40 anni che chiederebbe denaro in prestito per diversi motivi. Tra le giustificazioni riferite più frequentemente ci sarebbe quella di essere rimasto senza carburante e di avere quindi bisogno di soldi per poter proseguire il viaggio.

In alcuni casi, sempre secondo le testimonianze, per rendere più credibile la richiesta avrebbe lasciato il proprio numero di telefono oppure mostrato la carta d’identità, sostenendo di risiedere a Gatteo.

Diverse segnalazioni e soldi non restituiti

La stessa persona sarebbe già stata segnalata in più occasioni. Secondo quanto riferito da chi ha avuto contatti con lui, dopo aver ricevuto il denaro non avrebbe poi provveduto a restituirlo.

Si tratta di elementi riferiti dai cittadini e non di fatti accertati: eventuali responsabilità e circostanze dovranno essere verificate dagli organi competenti.

L’invito a prestare attenzione

Alla luce delle segnalazioni, la Polizia Locale rivolge l’invito ai cittadini di prestare attenzione alle richieste di denaro da parte di sconosciuti e, in caso di situazioni sospette o di persone che si introducano nelle abitazioni senza essere state invitate, di contattare le forze dell’ordine.