Cesenatico, curriculum criminale di 6 anni: arrestato dai Carabinieri 32enne

Rintracciato e arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Cesenatico, hanno fermato un 32ennne del luogo. L’uomo, rintracciato nel comune di Cesenatico, deve espiare una pena residua di tre anni 3, 10 mesi 10 e sei giorni di galera per condanne inflitte dal Tribunale di Forlì.

Il curriculum criminale

Ciò a seguito della commissione di una serie di reati per i quali era stato condannato a quasi 6 anni di carcere, una parte dei quali già scontati in custodia cautelare. Il curriculum criminale del giovane conta: detenzione stupefacenti ai fini di spaccio, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, falsificazione di monete spendita e introduzione nello stato previo concerto di monte falsificate, porto illegale di arma da guerra e pistola e tentata estorsione. Tutti commessi, in provincia di Forlì-Cesena, tra l’ottobre 2016 e il luglio 2021.

Si trova in carcere

Al termine delle procedure finalizzate alla sua esatta identificazione ed espletate le formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, per l’espiazione della pena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.