Cesenatico saluta l’estate: spiagge vuote e la ruota panoramica se ne va

Come Living ha già scritto , il primo ottobre si inizierà a costruire la duna in spiaggia.

C’è un momento preciso in cui la Riviera Romagnola smette di essere il palcoscenico frenetico delle vacanze per tornare a essere semplicemente casa. A Cesenatico, questo passaggio di consegne tra le stagioni non è segnato dal calendario, ma dal mutare del paesaggio e dai ritmi che rallentano. L’aria si fa più tersa, i contrasti più netti, e la città si riappropria dei suoi spazi con una serena malinconia. Anche il canale è spoglio senza lo spettacolo delle vele al terzo issate.

Le geometrie silenziose della spiaggia

L’arenile, fino a poche settimane fa un mosaico ininterrotto di colori e voci, si trasforma ora in una vasta distesa pettinata dal vento, dove i passi solitari sulla battigia diventano l’unica presenza umana di rilievo. Le passerelle di legno puntano dritte verso un orizzonte libero e un mare calmo, vegliato solo dalle torrette di salvataggio deserte che sventolano una bandiera rossa ormai simbolica.

Tutto si ripiega, letteralmente. I lettini sono accatastati e chiusi, mentre gli ombrelloni, raccolti in attesa del rimessaggio invernale, segnano la fine della stagione balneare. C’è chi, in tuta da ginnastica, approfitta del sole obliquo per lavare via l’ultima sabbia dalle attrezzature, compiendo quei piccoli gesti rituali che preparano le strutture al lungo letargo. Anche gli stabilimenti storici si blindano: barriere di lamiera arrugginita dal salmastro vengono erette a protezione degli ingressi, celando alla vista le coperture in paglia che per mesi hanno offerto riparo dalla canicola.

I simboli dell’estate che se ne vanno

Il segnale più imponente del cambio di stagione si staglia però contro il cielo terso di settembre. La grande ruota panoramica, occhio luminoso e punto di riferimento delle notti estive, viene smantellata pezzo per pezzo. Gli operai al lavoro sui bracci meccanici la spogliano delle cabine e della struttura esterna, riducendola a un fragile scheletro bianco di metallo che contrasta con la mole solida del Grand Hotel e le linee geometriche del Grattacielo sullo sfondo.

Ma mentre la scenografia estiva viene smontata e caricata sui tir, la vera anima della città riemerge intatta. Il mito del “Pirata” Marco Pantani continua a vegliare silenzioso sul prato, incastonato nella sua biglia gigante che riflette la luce ormai autunnale. E lontano dal lungomare, la vita quotidiana riprende il suo corso ordinario, fatto di attese pazienti alla fermata dell’autobus all’ombra degli alberi cittadini. L’estate se ne va, ma Cesenatico, spogliata del superfluo, si rivela forse nella sua veste più autentica. L’unica nota positiva, per gli amanti dell’automobile, sono i parcheggi facili…