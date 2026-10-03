Cesenatico, affidati a Cardinali Group gli spettacoli di Natale 2026

Il Comune di Cesenatico ha affidato a Cardinali Group l’organizzazione di tre spettacoli per il periodo delle festività natalizie 2026-2027. L’incarico, formalizzato attraverso una determina, prevede una spesa complessiva di 14.396 euro.

Tre spettacoli tra piazza Ciceruacchio e porto canale

Gli eventi sono previsti nel periodo compreso tra 29 novembre 2026 e 10 gennaio 2027, sulla scorta delle indicazioni dell’amministrazione comunale e del successo delle precedenti edizioni.

La proposta artistica presentata da Cardinali Group comprende tre appuntamenti:

“Piano Sky” , evento fisso in piazza Ciceruacchio ;

, evento fisso in ; “Schiaccianoci” , spettacolo itinerante sul p orto canale ;

, spettacolo itinerante sul ; “Polar Bear Express”, secondo spettacolo itinerante sul porto canale.

L’obiettivo è proporre intrattenimento durante le giornate festive del periodo natalizio, con spettacoli sia in forma fissa sia itinerante.

L’affidamento da 14.396 euro

Per i tre spettacoli il Comune ha previsto un importo di 11.800 euro oltre Iva, pari a 14.396 euro complessivi.

La cifra comprende, oltre alle prestazioni artistiche, la direzione artistica, le strutture, le macchinazioni sceniche, il montaggio e smontaggio, l’assicurazione RCT, lo staff tecnico e artistico, i costi di trasporto e il service audio e luci.