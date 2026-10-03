Meduse di lana, il ritiro slitta: la ditta non si presenta

Le meduse di lana di Cesenatico resteranno ancora per qualche giorno sospese lungo il centro della città. La rimozione delle installazioni di “Un mare di lana”, prevista per il 1° ottobre, non è infatti avvenuta.

A comunicare l’aggiornamento è stato lo stesso gruppo Un Mare di Lana Knitting, che ha spiegato sui social che la ditta incaricata dello smontaggio non si è presentata. Al momento, quindi, non ci sono informazioni precise sui tempi del nuovo intervento.

La rimozione era prevista per il 1° ottobre

Dopo aver accompagnato residenti e turisti per tutta l’estate, le colorate meduse realizzate a maglia e all’uncinetto avrebbero dovuto essere smontate nei giorni scorsi.

L’installazione, diventata una delle immagini caratteristiche dell’estate sul porto canale di Cesenatico, avrebbe dovuto lasciare spazio alla possibilità di portare alcune delle meduse a casa come ricordo.

Niente prenotazioni e consegne per ora

Il mancato intervento della ditta modifica però anche le modalità di distribuzione. Visto il rinvio dello smontaggio e le numerose richieste ricevute, Un Mare di Lana ha comunicato di non poter al momento prendere prenotazioni né effettuare consegne delle meduse.

Il gruppo invita quindi chi è interessato a seguire la pagina social per i prossimi aggiornamenti, in attesa di capire quando sarà possibile procedere con lo smontaggio e con l’eventuale distribuzione gratuita delle installazioni.